Filiz Aker tarafından otel odasında dört kurşunla öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın son mesajı ortaya çıktı. 7 saniyelik ‘sosyal duyarlılık’ mesajında Şaşmaz, herkesi kurbanlıklar için Kızılay’a bağış yapmaya çağırıyor.

"ELİNİ KALBİNE KOY GÜVEN İÇİNDE PAYLAŞ"



Videoda Vatan Şaşmaz “Eline kalbine koy ve güven içerisinde paylaş. Sen de bu bayramda vekaletini Kızılay’a bağışla. Yıl boyunca ihtiyaç sahipleri ile paylaşılsın” mesajı veriyor.

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VATAN ŞAŞMAZ