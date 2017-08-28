Devlet Bahçeli, Alperen için talimat verdi

Buket ve Serkan Sakin çiftinin çocukları 3 yaşındaki Alperen, 15 Ağustos tarihinde gittiği okulun servisinde unutulmuş ve havasızlıktan yaşamını yitirmişti. İHA'nın haberine göre; Olay üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından konu TBMM gündemine taşınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş'a Sakin ailesinin yanında olmalarını ve hukuki sürecin takip edilmesi talimatını vermişti. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ve parti hukukçuları Alperen'in ailesiyle yaptıkları görüşme sonrası hukuki süreci başlattı.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İzmir İl Başkanı Karataş, "Buket ve Serkan kardeşimizin acılarını paylaşıyoruz. Bu kardeşlerimizin tek arzusu çocuklarını vatana ve millete faydalı olacak kendilerinin ve herkesin gurur duyacağı bir evlat yetiştirmekti. Onun için de yavrularına çok anlamlı olan Alperen adını koymuşlardı ama maalesef akla gelmeyecek ve inanılması güç bir olay neticesi güzel yavrularını kaybettiler. Biz bu üzücü hadiseye sıradan ve kader olarak bakamayız. İzahı mümkün olmayan bu olayın da peşini bırakmayacağız. Vatanına ve milletine yürekten bağlı bu ailenin acısını nasıl dindirebiliriz bilemiyorum ama Alperen yavrumuzun ölümünden sorumlu olan herkesin azami cezaya çarptırılmaları için MHP İzmir Teşkilatı olarak elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Belki de bu şekilde yüreklerini bir nebze ferahlatabiliriz. Hukukçu arkadaşlarımız süreci başlatmışlardır. Bununla beraber bütün İzmirli hemşehrilerimizin de gereken desteği vereceklerinden eminiz. Süreci sabote etmek ve üstünü örtmek için çalışanları da buradan uyarıyorum; sakın ola böyle bir girişimde bulunmayın bedeli ağır olur." dedi.