İzmir'in Çeşme ilçesinde motosikletiyle refüje çarpıp sürüklenen 19 yaşındaki Mehmet Tonga hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberiyle yasa boğulan Dalyan Mahallesi Muhtarı muhtarı Faruk Tonga, oğlunun fotoğraf çektirmeyi pek sevmediğini ama o akşam "Baba gel seninle bir fotoğraf çektirelim. Bu fotoğraf medyayı sarsacak" diye ısrar ettiğini ve bunun son fotoğrafı olduğunu anlattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yunus Emre Çınar'ın haberine göre; Pazar günü saat 04.15 sıralarında Çeşme'den Dalyan Mahallesi'ndeki evine motosikletle gitmek isteyen Mehmet Tonga, Jandarma kavşağını geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarptı. Motosikletiyle sürüklenen Tonga'ya ilk müdahaleyi yoldan geçen bir araçtan inen doktor olduğu belirtilen biri kadın iki kişi yaptı. Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KASKI EVDE, O ŞU ANDA MORGDA"

Kaza haberini alarak hastaneye koşan Mehmet'in babası Dalyan Mahallesi Muhtarı Faruk Tonga, oğlunun öldüğünü öğrenince büyük acı yaşadı. Faruk Tonga, oğlunun motosiklet kullanırken taktığı büyük kaskını o gün takmadığını, küçük kaskı takarak dışarı çıktığını belirterek "Kaskı evde, O şu anda morgda" dedi. Kask takmamaya caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirten Tonga "Koruyucu kask takmamak yüzünden ben oğlumu kaybettim. Başka anne babaların ocaklarına ateş düşmesin" dedi.

"FOTOĞRAFIMIZ MEDYAYI SARSACAK"

Oğlunun fotoğraf çektirmeyi pek sevmediğini ancak o akşam "Baba gel seninle bir fotoğraf çektirelim. Bu fotoğraf medyayı sarsacak" diye ısrar edip son fotoğrafını kendisiyle çektirdiğini anlatan Faruk Tonga, "Sanki ölümü kendisine malum oldu. Fotoğraf çektirmeyi sevmediği halde, son akşam fotoğraf çektirmek için çok ısrar etti. 'Fotoğrafımız medyayı sarsacak' demesi sanki ölümünün kendisine malum olmasıydı" diye konuştu.

Mehmet Tonga'nın cenazesi, öğrenci değişim programıyla ABD'de bulunan ağabeyi Galip Tonga'nın Çeşme'ye gelmesi beklendiği için bugün (salı) adını taşıdığı dedesinin mezarının yanında toprağa verilecek.

Öte yandan ailenin yakın dostu, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit de haberi alınca Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'ndan ayrılarak Çeşme'ye dönerek baba Faruk Tonga'nın acısını paylaştı.

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