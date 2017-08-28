Muzaffer İzgü son yolculuğuna uğurlandı

İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapılan törende sevenleri İzgü ile hatıralarını anlatırken, kırmızı karanfillerle usta yazarı son yolculuğuna uğurladı. İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, "O, benim kahramanımdı. Çocuklarımın ve tüm çocukların da dedesiydi. Bana 64 yıl yetmedi, sizleri bilemiyorum" dedi. İzgü Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda eşinin yanında defnedildi.

Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; İzgü için ilk tören İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak ve Karabağlar Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği törende İzgü'nün yaşamına ilişkin görsel sunum gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından sevenleri sahneye gelerek, İzgü ile anılarını anlattı, duygularını paylaştı. Siyasiler ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı tören sonunda ise, salonu dolduran herkes, kırmızı karanfilleri İzgü'nün cenazesine bıraktı.

"İSMİNİ VEREBİLİRİZ"

Veda töreninde konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Gerçekten hepimizin başı sağolsun. Çok büyük bir aydını, üretken bir yazarı ve büyük bir insanı kaybettik. Anadolu 'Olgun başak eğik durur' derler. Dolu adam, başı eğik yürür anlamındadır ve tevazuyu anlatır. İzgü, Adana'da doğdu ama 40 yıllık gerçek bir İzmirli'ydi. Bizim 3 tane kültür sanat merkezi projemiz var. 2018 sonuna kadar temelini atacağımız bir komplekse; seve seve, onur ve gurur duyarak ismini verebiliriz" dedi.

OĞLU: "KAHRAMANIMDI"

İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, "O, benim kahramanımdı. Çocuklarımın ve tüm çocukların da dedesiydi. Bana 64 yıl yetmedi, sizleri bilemiyorum" dedi.

"ÖLÜMSÜZDÜR"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise, "Çanakkale adalet kurultayından törene katılmak için geldim. İzgü, ben ve benim gibi çok sevdiği kişilere, 'oğlum' ve 'kızım' derdi. Oğlum demesi benim çok hoşuna giderdi. Çok sevecen bir insandı. Büyükleri de yarınlara hazırladı. İnsanlar ölümlü ama bazıları ölümsüzlük mertebesine erişiyor. Yalnızca eserleriyle değil, insanlığı ile de yaşayacak. Adana'dan geldi, İzmir'in simgelerinden biri oldu" diye konuştu.

HEP ALÇAKGÖNÜLLÜ OLDU

İzgü'nün dostlarından yazar Hüseyin Yurttaş, "Hepimizin başı sağolun. En istenmeyen buluşmalardan biri. 'Ben kocaman Muzaffer İzgü'yüm' tavrına hiç kapılmadı. Hep alçakgönüllü kaldı. Onu, 1972'de Atilla İlhan'ın Demokrat İzmir Gazetesi'ndeki genel yayın yönetmenliği sırasında tanıdım. Kitaplarıyla hep bizimle olacak" dedi.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Törenin ardından Alsancak Hocazade Camisi'ne götürülen İzgü'nün cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'na götürülerek eşinin yanına defnedildi.

NE DEDİLER?

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Onunla beraber olmaktan, onu tanımaktan büyük onur duydum. Hastanede de ziyaret ettim. Abi ve yakın hissettiğimiz bir insandı. Yaşarken adını bir yere vermek istiyordum. Ziyarıteim sırasında, 'Bir salon yaptık. İyileşince tabelayı beraber koyalım' dedim. Gözleri parladi. Kültür ve sanatı, ilçemizde onun istediği gibi yaymak görevimiz. Bunu vasiyet olarak alıyoruz" dedi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Menderes Samancılar, "İzmir'e gelen bir kara trendi. Biz de onun izini takip ederek, dumanının peşinden geldik. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen: "Geçtiğimiz hafta, bu saatlerde İzgü'yü ziyaret etmeyi planlamıştık. Şimdi 'Niçin geç kaldım?' sorusunun mahcubiyeti var. Bunu sorguluyorum. İzmir, ona vefasını gösterecektir" dedi.

Muzaffer İzgü