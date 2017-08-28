Ömer Çatkıç FETÖ'den tutuklandı! İsmini Bekir İrtegün vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) futbol yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski milli kaleci Ömer Çatkıç, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İSMİNİ BEKİR İRTEGÜN VERDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın edindiği bilgilere göre; Ömer Çatkıç'ın adını geçtigimiz gün Bylock'tan gözaltına alınan ve itirafçı olan futbolcu Bekir İrtegün'ün verdiği öğrenildi. Bekir İrtegün'ün savcılığa 10-15 arasında futbolcunun ismini verdiği ileri sürüldü. Metris Cezaevi'ne gönderilen Ömer Çatkıç, oradan Silivri Cezaevi'ne gönderilecek.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Çatkıç'ın, FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ergün Güçlü tarafından ifadesi alındı.

Savcı Güçlü, Çatkıç'ı, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Çatkıç'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ/PDY)" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

"GÜLEN'İN ÇAĞRISIYLA BANK ASYA'YA 1 MİLYON DOLAR YATIRDI"

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Ömer Çatkıç'ın, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u 1 Eyül 2014'te kullandığının tespit edildiği belirtilerek, "Şüpheli FETÖ/PDY örgüt lideri olan Fetullah Gülen isimli şahsın çağrısı üzerine 21 Ocak 2014'te Bank Asya isimli bankada, 1 milyon dolar yatırmak suretiyle katılım hesabı açtırdığı ve bu katılım hesabı üzerinden uzun süre para yatırıp çekmek suretiyle işlem yaptığı, aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı anlaşılmıştır." denildi.

Yazıda Çatkıç'ın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi (15 yıl) dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

ÖMER ÇATKIÇ KİMDİR?

Ömer Çatkıç, 15 Ekim 1974 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Futbola Eskişehirspor'un altyapısında başladı ve 1992-1993 sezonunda as takıma geçti. 6 sezon boyunca Eskişehirspor'un kalesini korudu ve ardından 1997-1998 sezonunda Gaziantepspor'a transfer oldu ve Süper Lig'de forma giymeye başladı.

Gaziantepspor'un ardından Bursaspor ve Gençlerbirliği kalesini de koruyan Ömer Çatkıç, Türkiye Milli Takımı'nın 2002 Dünya Kupası üçüncüsü olduğu kadroda yer aldı. 2008 yılının yaz transfer döneminde Antalyaspor'a transfer oldu. 4 yıl Antalyaspor'da forma giyen Ömer Çatkıç, 2012'de takımdan ayrıldı ve Denizlispor'a transfer oldu.

15 Ağustos 2012 tarihinde futbolu bıraktı. Futbolu bıraktıktan sonra da 2012'nin Kasım ayında Karabükspor'da kaleci antrenörlüğü yapmıştır.