TUS ve STS sınav soruları ve cevapları yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı ile STS Tıp Doktorluğu sınavının soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Adaylar bir yandan da ÖSYM'den gelecek olan sınav sonuçları haberini bekliyor. Peki TUS sınav sonuçları ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TUS VE STS SINAV SORU CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM, internet sitesi üzerinden TUS ve STS sınavına başvuru yapan adayların sınav sonularına göz atabilmeleri amacıyla sınav soru ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmını erişime açtı.

Sınav soru ve cevaplarını görüntülemek isteyen adayların, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir.

TUS VE STS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar sınav sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgiye göre, sınav sonuçları 20 Eylül 2017 tarihinde erişime açılacak.

Sınav sonuçları yalnızca ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden öğrenilebilecek ve adayların adreslerine herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar, sınav sonuçları açıklandığında sonuç sorgulama ekranında T.C. Kimlik Numaraları ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

TUS sonuçları

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS soru ve cevapları