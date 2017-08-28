Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları beklediği hareketliliği bulamazken, Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda kurulan Manisa Kurban Pazarı'nda üreticiler satış yapabilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. DHA'nın haberine göre, üretici Tahir Kayalı, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in tavsiyesine uyarak koçu alana danayı hediye edeceğini açıkladı.





"KOÇU ALANA, DANAYI HEDİYE VERECEĞİM"



Tahir Kayalı, 1 tonluk dananın yanına bir koç da koyarak promosyonlu satış yaptı. İlk olarak dananın yanında koçu hediye vermeyi düşünen Tahir Kayalı, Vali Güvençer'in tavsiyesi üzerine 115 kiloluk koçun yanında 1 tonluk danayı vereceğini söyledi. Tahir Kayalı, "Bu danayı alan kişiye koçu hediye verecektik. Ancak şimdi koçu alana danayı vereceğiz. Koçun fiyatı 16 bin lira, dana da yanında hediye. Danamız bir ton ağırlığında ve 2.5 yaşında. Koçumuz da ortalama 115 kilo merinos cinsidir" dedi.





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