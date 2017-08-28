Vatan Şaşmaz'ın öldürüldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ta lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in öldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Vatan Şaşmaz'ın kapıya yakın bir şekilde yüzüstü yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin Şaşmaz'ın yanında olduğu görülen görüntülerde, Aker'in ise yatağın üzerinde sırt üstü yattığı görülüyor.
- VATAN ŞAŞMAZ
- filiz aker
- video
- izle
- cinayet
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 2
-
Misafir 7 dakika önceAllah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Ailesine de Allah sabırlar versin.Vatan Şaşmaz çok ıyi bır insan,duyunca çok üzüldük.00
-
Misafir 18 dakika önceallah rahmet eylesin ya cok uzucu insanlarin boyle yasamina son verecek noktaya kadar gelip kendini oldurmesi. cok zor cok uzucu.. bilemeyiz insanoglu bu kimbilir neler dusunuyorlardi aralarinda nasil bir iletisim vardi.90