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Vatan Şaşmaz'ın ölümünden sonraki görüntüleri çıktı! Vatan Şaşmaz cinayet görüntüleri video İZLE

Vatan Şaşmaz'ın öldürüldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın, öldürüldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:13:51 Güncelleme: 17:44:34 İHA

İHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ta lüks bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in öldükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Vatan Şaşmaz'ın kapıya yakın bir şekilde yüzüstü yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin Şaşmaz'ın yanında olduğu görülen görüntülerde, Aker'in ise yatağın üzerinde sırt üstü yattığı görülüyor.

 

  • VATAN ŞAŞMAZ
  • filiz aker
  • video
  • izle
  • cinayet
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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Ailesine de Allah sabırlar versin.Vatan Şaşmaz çok ıyi bır insan,duyunca çok üzüldük.
  • Misafir 18 dakika önce
    allah rahmet eylesin ya cok uzucu insanlarin boyle yasamina son verecek noktaya kadar gelip kendini oldurmesi. cok zor cok uzucu.. bilemeyiz insanoglu bu kimbilir neler dusunuyorlardi aralarinda nasil bir iletisim vardi.
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