Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin sorunun çözülmesi İsrail'in hayrına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas'ı kabul etti. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

İki devletli çözüm, aynı zamanda uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir yükümlülüğüdür. Soruna çözüm bulunması, barışın sağlanması sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, aynı zamanda İsraillilerin de hayrınadır. Son hadiselerde de gördüğümüz gibi gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Türkiye olarak her zaman barış sürecini canlandırmaya yönelik çabalara destek verdik, vermeye de hazırız. Burada başarının anahtarının Filistinlilerin hak ve hukukunun korunmasından geçtiğinin de bilinmesi gerekiyor.

Bugün Başkan Abbas ile mevcut durumu ele aldık. Önümüzdeki dönemede bu hususlara yöneleceğiz.

Cenin'de 5 bin Filistinli kardeşimize iş sağlayacak bir çalışma yürütülüyor. UNESCO'nun aldığı karar büyük önem taşıyor. Filistin hükümetine 10 milyon dolarlık bir hibe vereceğiz. Aziz kardeşim Abbas geçtiğimiz Ekim ayında FETÖ karşısında dayanışma sergilemek için gelmişti. Filistinli kardeşlerime sergiledikleri tavır için teşekkür ediyorum.

Başkan Abbas'ın bu ziyaretinin ikili ilişkilerimizi için hayırlı olmasını umuyorum.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın açıklamaları:

Resmi karşılama töreninden dolayı teşekkür ederim. Bu Filistin halkının bağımsızlık arzusunna ne kadar önem verdiğinizin göstergesidir. Cumhurbaşkanına son gelişmeleri aktardım. ABD Başkanı Trump'ın çabalarını ilettim. Bizim tek arzumuz Filistin'de 1967 yılı sınırları içinde bir ülke kurmaktır. İsrail'in yaptıklarına karşı takındığınız tutum için teşekkür ederim.

Filistin'de inşa ettiğiniz hastaneler, okullar, sanayi kurumlarının kurulması için teşekkür ederim. Öte yandan Türkiye'nin İslam Zirvesi'ne başkanlık etmesini önemsiyoruz. Tüm üye ülkelerin topluca hareket etmesini önemsiyoruz. Asla ve asla Filistin halkı Gazze'de bir devlet kurulmasını kabul etmez. Gazze'siz bir Filistin devleti de düşünülemez. Sayın Cumhurbaşkanı'na da hüsnükabul ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Türk halkının kurban bayramını kutluyorum.