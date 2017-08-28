İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 Ağustos 2016 ile 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında 117 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 648 kişi yakalanırken, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 282'si tutuklandı, 144'ü adli kontrol kararıyla, 155'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan ve başka suçlardan arandıkları belirlenen 67 kişi de diğer şubelere teslim edildi. Güvenlik güçlerine silahlı direniş gösteren 1 kişi ise etkisiz hale getirildi.

RİSK ANALİZ GRUBUNUN ÇALIŞMALARI

Aynı tarihlerde Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile otogarda "yabancı terörist savaşçılar"ın yakalanması amacıyla görev yapan Risk Analiz Grubu çok sayıda kişinin kontrolünü gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda 14 bin 555 kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 13 bin 53 kişi, otogarda ise 15 bin 442 şüpheli yolcunun polisler tarafından kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 940 kişinin "deport" edilerek sınır dışı edildiği bildirildi.

ENGELLENEN TERÖR EYLEMLERİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasıyla birçok terör eylemi de engellendi.

Sancaktepe'de 20 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist S.S'nin TBMM ve Caferi camilerinde keşif yaptığı, eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Güngören'de 27 Ağustos 2016'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi H.B'nin, Hristiyanlıkla ilgili kitap satan bir kitabevi, Vatan Partisi binası ve İstiklal Caddesi'ndeki polis noktasına eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kadıköy'de 23 Mart'ta yakalanan H.U'nun da arasında bulunduğu DEAŞ'lı 6 teröristin, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye ait adreslerde eylem yapmak amacıyla keşif yaptığı bildirildi.

Pendik'te 17 Eylül 2016'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Tacikistan uyruklu 4 kişinin, terör örgütü DEAŞ adına Adana ve Konya'daki NATO üslerine saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkarıldı.

İstanbul'a DEAŞ adına eylem yapmak amacıyla gelen Tacikistan uyruklu A.S. ile B.F.K, bazı kritik noktalara saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Fatih'te 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından aranan DEAŞ üyesi M.A. ve A.Z. gözaltına alındı.