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Manisa'da otomobil şarampole devrildi, aileden 4 kişi yaralandı

Manisa Köprübaşı'nda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:05:55 Güncelleme: 20:10:41 AA

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Murat Ulacık yönetimindeki 45 PE 606 plakalı otomobil, Demirci-Salihli karayolunun Saraycık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Sevim Ulacık (43), Emre Ulacık (17) ve Canan Ulacık (13) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Köprübaşı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Y

aralılardan Murat Ulacık ve Canan Ulacık Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

 

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