Partisinin düzenlediği Adalet Kurultayı için Çanakkale'de bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mayıs ayında Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Koray Onay'ın Gelibolu'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İHA'nın haberine göre; Şırnak'ın Uludere ilçesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Binbaşı Koray Onay'ın Gelibolu'da yaşayan ailesinin evine gelen Kılıçdaroğlu, baba Sinan Onay ve anne Nahide Onay'a taziyelerini iletti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından kısa bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Duasını yaptık, Allah'tan sabır diledik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çünkü acıların en büyüğü" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı da makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 15 Şubat 1996 yılında yine bir helikopter kazasında şehit düşen Dz.Astsb. Ahmet Toprakkarıştıran'ın Eceabat ilçesinde bulunan ailesini de ziyaret edecek.