Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının üçüncü yılında canlı yayında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Şuanda söylediğimiz milletvekilleri ile ilgili konularda hızlı adımlar yapmamız gerek. Anamuhalefetin bir çıkış yapması lazım. Bu adımları atarak suyu bulandırıyor. Hükümetimiz attığı adımlarla yoluna devam ediyor."

MİT'İN CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANMASI

"Şunu bilmek lazım. Devletin başı istihbaratta en önemli bilgileri alması gereken değil midir? Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci derecede istihbarat ona bağlı olmalı. İstihbaratın başı devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa devlet hareket kabiliyetini kaybeder. İstediğimiz anda bilgiler gelsin ki adım atalım. Amerika'da istihbarat kime bağlı? Fransa ona bağılı... Parlamenter demokrasilerde Başbakan'a bağlı."

GENÇLERLE İLİŞKİLERİ

"En önemli hayal ne dedik 2071. 3 yaşındaki çocuklarımız 2071'den nereye varacak onlar 60 yaşına varacak bu önemli bir hedef. 3 yaşındaki yavrular bu hikayeyi yazacak ve tatbik edecek. Biz seçilme yaşını 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. Seçme hakkı veriyorsun seçilme hakkı vermiyorsun. Zor olan seçmektir. Zor olanı veriyorsun da kolay olanı niye vermiyorsun? Bu millet Fatih Sultan Mehmet ile en güzelini vermiş. Demekki olabiliyor. Bizim gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz gerek. Onları hayat ile buluşturarak geleceğe hazırlamak gerek. Malazgirt'te 50 bini aşkın genç geldi. Çanakkale'ye gidenler votka mı dersiniz şarap mı dersiniz ama bizim gençlerimiz tek bayrak tek millet tek vatan dedi."

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR

"Benim Caner'im var Ankara'da yüzme şampiyonu. Onlar bambaşka, sevgi ve hayat dolu. Seni seviyorum Caner."

TORUNU İLE KURAN ÇALIŞMASI

"Torunlarımile zaman zaman... Orada Ahmet Akif haylazlık yaptı. Gel dedim seni ben okutacağım. Oturduk 15 Temmuz.. Ama ne oluyor haberimiz yok. Torunum ile oturduk iyi okudu. Ödülünü verdim. Helikopter ile yolculuk yaparken babası Berat Bey'e soruyor 'Baba ne oluyor?' diye. Maşallah derslerinde başarılı. Ömer Tayyip de maşallah mesai arkadaşımız...Ben zaten onların yanında değilim devamlı Ankara'dayız. Torunun tadı başka ben onun için diyorum 3 tane diye daha fazla olması lazım. Güçlü aileler güçlü milleti getirecektir. Darısı olmayanların başına. Torunlarımla iftihar ediyorum, bana güç veriyorlar. Ayrı bir keyif oluyor. Zaman zaman aileler kızıyor ama çok güzel bir şey."

ÇOCUKLARA VERDİĞİ ARMAĞANLAR

"Arkamızdan zaten araçlar geliyor orada hazırlıklar var çocukları görünce dururuz. Güvenlikçilerimiz de görevleri belli armağanları veriyor."