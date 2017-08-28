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Dışişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı DEAŞ saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan saldırıyı kınadı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 22:56:12 Güncelleme: 22:59:17 AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta meydana gelen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen bombalı terör saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 12 Iraklının hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

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