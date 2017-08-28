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Zonguldak'ta düğünde yemekten 15 kişi zehirlendi

Zonguldak'ta düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği belirtilen 15 kişi, tedavi altına alındı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:57:52 Güncelleme: 29 Ağustos 2017 Salı, 00:03:42 AA

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Beycuma Beldesi'ne bağlı Karapınar köyünde ikram edilen düğün yemeğini yiyen 15 kişide, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan vatandaşlar, kendi araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere müracaat etti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hastane önünde bazı hasta yakınları gazetecilere saldırdı.

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