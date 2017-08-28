Alınan bilgiye göre, Zonguldak Beycuma Beldesi'ne bağlı Karapınar köyünde ikram edilen düğün yemeğini yiyen 15 kişide, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan vatandaşlar, kendi araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere müracaat etti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hastane önünde bazı hasta yakınları gazetecilere saldırdı.