Alınan bilgiye göre, Kızılağaç bölgesinde bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı, girdiği havuzda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.