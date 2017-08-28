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Antalya’da 6 yaşındaki çocuk otel havuzda boğuldu

Antalya Manavgat'ta, ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki bir çocuk, otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti

29 Ağustos 2017 Salı, 00:38:59 Güncelleme: 01:20:49 AA

Alınan bilgiye göre, Kızılağaç bölgesinde bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı, girdiği havuzda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 dakika önce
    Hoff
  • Misafir 8 dakika önce
    Allah rahmet eylesin melek oldu minik
  • Misafir 12 dakika önce
    nasıl yaa
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