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Adana'da bir motosikletli trafikte tek tekerlek üzerinde ilerleyerek korku saçtı

Adana'da motosiklet sürücüsü trafikte arka tekerlek üzerinde ilerleyerek kendisinin ve etrafındakilerin canını hiçe saydı

29 Ağustos 2017 Salı, 01:13:26 Güncelleme: 01:34:40 AA

DHA'nın haberine göre Adana'da kentin işlek caddelerinden birinde motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Plakasız motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, trafikte korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevresindeki araçlara aldırmadan motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen trafik magandası, görüntülendiğini fark edince normal seyrine dönüp, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 saniye önce
    bunlardan yüzlerce var adana trafiği hiç bir şey yapmıyor
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