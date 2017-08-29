Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerine bir plan çerçevesinde hazırlandıklarını belirterek, “Türkiye’nin toplumsal uzlaşmaya ve yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı var. Başka bir vesayete ortam hazırlamadan hepimiz oturup tartışmalıyız, uygarca konuşmalıyız ve birbirimizi anlamalıyız” dedi. CHP’nin Çanakkale Kocadere’de düzenlediği Adalet Kurultayı üçüncü gününü geride bıraktı.

Kurultayı takip eden ve aralarında Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın da olduğu bir grup gazeteci ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

2019 PLANI:

2019’a kadar bir plan çizdik kendi kafamızda. Onu adım adım uygulamaya çalışıyoruz. Bu Adalet Kurultayı’ndan memnun muyum? Memnunum. Düşündüğümden daha iyi, daha güzel geçiyor. Düşünsel yönü ağır bu kurultayın. Çünkü pek çok konuda akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, kadınlar, gençler, kendilerine göre özel toplantılar yapıyorlar. Adalet temalı ve hayatın değişik alanlarıyla ilgili toplantılar yapıyorlar. Ben panelleri izliyorum. Samimi söylemek gerekirse yararlanıyorum.

TEMİZ HAVA GİBİDİR:

Eğer bir ülkede adalet tartışılıyorsa aslında o ülkede demokrasi yoktur. Demokrasi olsa adaleti tartışmanın zaten bir gereği yok. Adaleti, bir konuşmacı “havaya” benzetti. Doğru. Tıpkı nefes aldığımız hava gibi. Rahatlıkla nefes aldığımızda hiç aklımıza gelmez ama hava kirlendiği zaman aklımıza gelir, şikâyetçi oluruz. Geldiğimiz ortam da adaletin olmadığı, baskının olduğu bir ortam. Bir düşüncenin topluma mutlaka dayatılması gerekiyor diye bir anlayışın iktidar olduğu bir süreçteki rahatsızlıklar dile getiriliyor.

YENİ ANAYASA ŞART:

Buradan yeni bir şey çıkar. Bu ülkenin insanları olarak, düşünürleri olarak, akademisyenleri, sivil toplum örgütleri olarak bir araya gelip hepimizin en azından büyük bir çoğunluğun uzlaşabildiği Anayasa çalışması yapmak ve bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin toplumsal uzlaşmaya ve yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı var. Bu toplumsal uzlaşma çok önemli, artık bu ülkede sivil otorite, yönetim diyorsak. Daha çok sivil “baskıdan arınmış” kişiler, kurumlar olarak düşünüyoruz. Başka bir vesayete ortam hazırlamadan hepimiz oturup tartışmalıyız, uygarca konuşmalıyız ve birbirimizi anlamalıyız.



ADALET UZLAŞMASI:

Adalet Kurultayı’ndaki Hafıza Sokağı’nda asılan fotoğraflarda, MHP’li genç de var Deniz Gezmiş de var, Başbağlar da var, Erol Olçok da var. Artık biz siyaseti farklı bir değer ölçüsüyle ele almak ve değerlendirmek durumundayız. Siyasetçiler o noktaya gelmeli. Böyle bir süreci aslında Adalet Yürüyüşü ve Kurultayı ile başlatmak istedik. Ne ölçüde başarırız bilmiyorum ama toplumun desteğini alabilirsek, toplum ‘Evet ben huzurlu bir ülke istiyorum, farklılıkları zenginlik olarak kabul ediyorum, farklılıklar bir gerginlik, ayrışma unsuru olmamalı’ diye kabul eder ve toplumu o noktaya taşıyabilirsek bence siyasete en büyük katkıyı yapmış oluruz.

PARTİ DEVLETİ OLDU:

(AK Parti’de yaşanan “metal yorgunluğu” tartışması) Bir yazar, ‘Erdoğan örgütünü MASAK ve MİT’ten gelen raporlara göre dizayn edecek’ diye yazdı. Bir parti MASAK ve MİT’ten gelen raporlara göre kendisini yeniden yapılandıracaksa o örgütten hayır gelmez. Orası devletin bürokratlarının egemen olduğu bir örgüt mü? Bu şu anlama geliyor, o partinin ideolojisi yok, o parti hedeflerini ilkelerini kaybetmiş. O partiyi artık yönlendiren devlet, devletin partisi artık o.

ADALET KURULTAYI'NDAN NOTLAR

Adalet Kurultayı’nın üçüncü gününde sabah oturumunda “Geçimde Adalet” oturumu gerekleştirildi. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’in yönettiği panelde, AK Parti kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas da konuşmacı olarak katıldı.

Kurultayın öğleden sonraki oturumunda ise “Eğitimde Adalet” oturumu gerçekleştirildi. Üçüncü günde ayrıca “Tarım İşçilerine Adalet”, “Soma Madencilerine Adalet”, “Yörük Türkmen Kültüründe Adalet” çalıştaylarının yer aldığı onlarca çalışmaya imza atıldı.

Kurultaya tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz ve arkadaşları da katıldı. “Adalet Sizsiniz” isimli oyunu sergileyen Rutkay Aziz, Adalet Kurultayı’nın çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Adalet Kurultayı’nın üçüncü gün programının tamamlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Binbaşı Koray Onay (Gelibolu) ve Şehit Astsubay Ahmet Toprakkarıştıran’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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