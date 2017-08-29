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Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker eldiven takarak ateş etmiş

Vatan Şaşmaz cinayetinde 'eldiven' detayı

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in, tetiği çektiği elinde eldiven olduğu detayı ortaya çıktı

29 Ağustos 2017 Salı, 09:31:22 Güncelleme: 09:53:38 HABERTURK.COM

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki bir otelin odasında öldüren, ardından intihar eden Filiz Aker'le ilgili olarak çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Polis kayıtlarında olay anına ilişkin olarak, Filiz Aker'in elinde tabanca bulunduğu yer almıştı.

Dün, Vatan Şaşmaz'ın öldürüldükten sonraki görüntüleri de İHA tarafından paylaşılmıştı. Görüntülerde Filiz Aker de yatağın üzerinde intihar etmiş halde görülüyordu.

SAĞ ELİNDE ELDİVEN VARDI

Olay sonrası otel odasında çekilen görüntülerde, Vatan Şaşmaz'ı öldüren, ardından intihar eden Filiz Aker'in tetiği çektiği belirtilen sağ elinde eldiven olduğu dikkat çekti.

HANGİ SİLAHI KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Filiz Aker'in Şaşmaz'ı vurduğu silahın da Smith Wesson markasının 9.65 çaplı mermi kullanılan, kadınlar için özel tasarlanmış "LadySmith" modeli olduğu belirlenmişti. Aker'in silah için, ablasının Şişli'deki adresini göstererek bulundurma ruhsatı aldığı iddia edilmişti.

POLİS KAYITLARINDA ELİNDEKİ SİLAH DA YER ALMIŞTI

Olayla ilgili olarak polis tarafından hazırlanan bilgi notunda "İçeri girildiğinde Vatan Şaşmaz'ın kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette kanlar içinde bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda 4 kurşunla vurulduğu anlaşılmıştır" yazarken, Filiz Aker'in ise yatak üzerinde kanlar içinde bulunduğu belirtilmişti. Filiz Aker'in elinde tabanca bulunduğu yazıda yer almıştı.

  • filiz aker
  • VATAN ŞAŞMAZ
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