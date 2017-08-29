Kahramanmaraş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından biri yaralı 3 terörist yakalandı.

İHA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1'i yaralı 3 terörist yakalandı. Yaralı teröriste ilk müdahale Nurhak Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan terörist buradan da Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, 2 teröristin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

Bölgede jandarma ve özel harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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