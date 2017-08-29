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Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Tüm uçuşlar ertelendi

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

29 Ağustos 2017 Salı, 11:14:31 Güncelleme: 11:19:10 AA

Van Ferit Melen Havalimanı'nın iç hatlar yolcu girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen havalimanında görevli teknisyen Hüseyin Yalçın, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İç hatlar yolcu girişinde de hasar oluştu.

Bu arada havalimanındaki tüm uçuşların saat 13.00'e kadar ertelendiği öğrenildi.

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