İstanbul'da havalimanı metrosundan dumanlar yükseldi

İstanbul'da metrodan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Dün saat 16:00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Yenikapı yönüne hareket halindeki metroda bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Habertürk Whatsapp Hattı'na gelen görüntülerde, dumanların yükseldiği vagondan, yolcuların panik halinde indikleri görülüyor.
Metroda bulunan vatandaşların acil durum frenlerini çekerek kapıların açılması ile çıkış yaptıkları belirtildi.
- metro
- Atatürk Havalimanı metrosu
- metro yangın
- Yenikapı
- Haberturk.com WhatApp Hattı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0