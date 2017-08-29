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İstanbul'da havalimanı metrosundan dumanlar yükseldi

İstanbul'da dün, Atatürk Havalimanı'ndan Yenikapı istikametine hareket eden metrodan dumanlar yükseldi

29 Ağustos 2017 Salı, 12:22:32 Güncelleme: 12:28:54 HABERTURK.COM

İstanbul'da metrodan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Dün saat 16:00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Yenikapı yönüne hareket halindeki metroda bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Habertürk Whatsapp Hattı'na gelen görüntülerde, dumanların yükseldiği vagondan, yolcuların panik halinde indikleri görülüyor.

Metroda bulunan vatandaşların acil durum frenlerini çekerek kapıların açılması ile çıkış yaptıkları belirtildi.

 

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