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Kastamonu Tosya ilçesindeki hayvan barınağının içler acısı kamerada!

Tosya ilçesindeki hayvan barınağının içler acısı kamerada!

İddiaya göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanların içler acısı halini duyarlı bir vatandaş görüntüledi

29 Ağustos 2017 Salı, 14:16:29 Güncelleme: 14:23:20 HABERTURK.COM

İddiaya göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi' adı altında tutulan köpek ve kedilerin içler acısı hali kameraya böyle yansıdı.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderilen videoda barınağa benzer bir yerde tutulan köpeklerin kaldığı yerlerin pislik içinde olduğu ve birkaç hayvanın da öldüğü görülüyor. Videoyu çeken vatandaş "Belediye bunları hapsetti buraya. Aç, susuz bekletiyorlar. Allah rızası için şuraya bir bakın. İnsan bunu yapmaz. Hayvanları getirip burada öldürüyorlar. Şunlara bak. Burası barınak adı altında kafes." diye konuştu.

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