"Suikast timi" davası sanığının eşine 'kroki' soruşturması

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gerçekleştiren saldırıyla ilgili davanın sanıklarından eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı hakkında duruşma sırasında mahkeme salonunun krokisini çizdiği gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı.
- suikast timi
- Cenk Bahadır Avcı
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