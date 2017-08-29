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Suikast timi
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"Suikast timi" davası sanığının eşine 'kroki' soruşturması

"Suikast timi" davasında sanıklardan Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı'nın üzerinde duruşma salonunun bulunmasına ilişkin soruşturma açıldı

29 Ağustos 2017 Salı, 15:01:00 Güncelleme: 15:03:01

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gerçekleştiren saldırıyla ilgili davanın sanıklarından eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı hakkında duruşma sırasında mahkeme salonunun krokisini çizdiği gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı.

  • suikast timi
  • Cenk Bahadır Avcı
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