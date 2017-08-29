Almanya'da yaşayan 39 yaşındaki Türk vatandaşı Kemal Y. 3 haftalığına geldiği İstanbul'da Alman vatandaşı eşi ve 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde darp ve gaspa uğradı. Polise şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirten Kemal Y. evden dışarı çıkamadığını söyledi.

İddiaya göre 23 Ağustos çarşamba günü eşi ve oğluyla Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezine giden Kemal Y. evine döndüğünde evinin önünde bulunan araçtan çıkan 5 kişi tarafından darp edildi. Saldırganların boynundaki zinciri aldıklarını ve eşinin de çantasını almaya çalıştıklarını belirten Kemal Y., polise ve ambulansa ulaşmaya çalıştı. Saldırganlardan üçünün akrabası olduğunu ve şikayeti sonrası gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını ifade eden Kemal Y., "Karakola gittim 'Sen git önce rapor al' dediler. Bayılmak üzere olduğum halde beni kendi aracımla hastaneye saldılar" açıklamasında bulundu.

2 sene önce de babasının darp edildiğini, saldırganların kendisinden para talebinde bulunduğunu belirten mağdur, "Her sene gasp ve küfüre uğruyoruz. Facebook üzerinden tehdit mesajları alıyorum. Ayın 10'unda mahkememiz var. Maddi durumumuz iyi diye bunlar başımıza geliyor" dedi.