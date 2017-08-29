Her yıl 30 Ağustos tarihindee kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için bu yıl da gün geldi çattı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan Zafer Bayramı için heyecan dorukta. İşte en güzel 30 Ağustos sözleri ve 30 Ağustos şiirleri!

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük kahramanlıkla zaferle sonuçlanan 30 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz zaferinin ardından ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da büyük coşkuyla kutlanacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER

● Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!

● "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz." (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Yurtta sulh, cihanda sulh!" (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız!" (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir." (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi. Ve tüm dediklerini yaptı...

● "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." (Mustafa Kemal Atatürk)

● Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. (Mustafa Kemal Atatürk)

● Harp zaruri ve hayati olmalıdır Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

● "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır." (Mithat Cemal Kuntay)

● "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" (Mustafa Kemal Atatürk)

● Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

● "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektedir." (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

● "Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın!" (Mustafa Kemal Atatürk)

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

30 AĞUSTOS

Bugün güneş sevinçli, gülümsüyor yurduma,

Vatanı saran düşman ermiş muradına,

Bakın nasıl kaçıyor hiç bakmadan ardına,

Zafer Türk milletinin, kavuştu öz yurduna.



Dört yıl gece gündüz savaşmıştık durmadan,

Rahat nefes almadık vatanım kurtulmadan,

Önümüzde altın saçlı ay bakışlı kumandan,

Düşmanları mahvettik silahımız olmadan.

Kadın, erkek yanyana, taş, değnek, kürek ile,

Düşmanları kovarken tepeler geldi dile,

Ölüm korkusu yoktu, ölürken bile bile,

İşte bu ruh bizleri destan etmiş dillere. (Nazile Demir)

30 AĞUSTOS

Bugünü adın gibi iyi bil, daima an,

Türk adında bir millet yok denildiği zaman.

Tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan,

Doğdu eşsiz bir güneş, o kurtardı vatanı.



Parlayınca kılıçlar, ufuklar kızıllaştı,

Ordu bir sel olarak bütün setleri aştı,

Türk, istiklal uğrunda kahramanca savaştı;

Bu 30 Ağustostur iyi bil, iyi tanı.

Çınlasın kulağında Dumlupınar zaferi,

Zaferi zaferle tat, çalış hiç kalma geri,

Hedefin yükseliştir, ey Türk genci ileri,

Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı. (Ramazan Gökalp Arkan)

30 AĞUSTOS

Otuz Ağustos...

Ufukta bir duman, bir toz.

Türk süvarisi yürüyor; uzakta,

Top sesleri homurdanmakta.

Köpük içinde, tere batmış atlar...

Bunlar at değil.

Ayaklı kanatlar.

Sisli tepelerde gölgeler boğuşuyor

Gölgeler düşüyor, kalkıyor, koşuyor

Süngüler parlıyor,

Eziyor, vuruyor;

Mehmetçik yeni Türkiye’yi yuğuruyor.

Bir sürünün dağılışı.

Boğulan bir boğazın kısık nefesi...

Bir el, Akdeniz’i gösteriyor.

Bir el ki, bütün cihana bedel.

Uçuyor atlar, Köpüklü kanatlar.

Kaçıyor gölgeler,

Eriyor mesafeler...

Dokuz Eylül, İzmir,

Sanki bir Gelincik tarlası,

İki sevgilinin kavuşması,

Gözler yaşlı, denizler sapsarı,

Sevinç içinde çırpınıyor, Akdeniz’in Dalgaları. (Server Ziya)

30 AĞUSTOS

Hasmın diş geçiremez artık senin etine,

Çünkü seni koruyan çelik kanatların var.

O havada dolaşır, iner ve çıkar yine,

Yurda zarar verecek birer tehlike arar.



Bu azim, iradeyle artık korkma yarından,

Tuttuğun her iş böyle sonuna varacaktır.

Her yıl göğe katılan çelik kanatlarından

Bugün gurur duyarak, göğsün kabaracaktır.



Arkadaş, candan kutla büyük zafer gününü,

Madem ki sen bir Türk'sün ve bu yurdun malısın.

Bir zafer elde eden günün büyüklüğünü,

Ta içinden, etinden, kanından duymalısın.

AKINCI

in atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!



Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...



Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.



Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..,



Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!



Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! (Yahya Kemal Beyatlı)

İSTİKLAL ORDUSU ŞEHİTLERİNE

Düne kadar en akur ölümlere güldünüz,

Bugün bütün milletin gönlüne gömüldünüz,

Rahat, rahat uyuyun son âşiyanınızda!



Artık ne gözlerinizde köye dönmek emeli,

Ne yaranızı saran ince bir kadın eli,

Belki arkanızda yok bir ağlayanınız da!



Varsın dolu bulunsun bir emelle gönlünüz,

Siz tarihin övdüğü herkesten büyüksünüz,

Zemzem kudsiyeti var her damla kanınızda!



Fâni akislerini kaybeden sesleriniz,

En mağrur alınlara diyebilirler eğil,

Ebediyet en küçük payedir yanınızda!



Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz;

Yâdınıza yabancı bâdiyelerde değil,

Ana vatanınızda, ana vatanınızda! (Kemalettin Kamu)

30 AĞUSTOS

Kocatepe'nin büyük düşünceleri,

Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

Uyku tutar mı ağustos geceleri,

Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

Heyecanlı hey.



Mustafa Kemâl'in dudağında eli,

Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

Bu dağlar, askeri deli eder deli.

Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

Destanlı hey.



Hazır ol vaktinde şafaklar!

Hazır, yürümeye topraklar,

Tepe tepe kımıldanıyor...



Endişeli, uzakların benzi uçuk,

Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,

Alkanlı hey. (Mustafa Necati Karaer)

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN 30 AĞUSTOS AFİŞİ

Genelkurmay Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel afiş hazırlandı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Zafer Bayramı için hazırlanan iki ayrı afişe yer verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu iki afişte, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" ifadesi yer aldı.

Afişlerden birinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının fotoğraflarına, diğerinde ise Türkiye haritası üzerine yerleştirilen ay yıldıza yer verildi.

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