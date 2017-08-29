İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Kurudağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede etkisini artıran alevlere 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, itfaiye ile orman ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.