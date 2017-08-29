Motosiklet kazasında yaralanan Esra da hayata tutunamadı

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services'de (TGS) çalışan bir yıllık evli Ercan çifti pazartesi günü havalimanına işe gelmek üzere çıktıkları yolda Bahçelievler'de motosiklet kazası geçirmişti.

Kazada 25 yaşındaki Volkan Ercan aynı gün yaşamını yitirirken eşi Esra Ercan da ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Esra Ercan da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Volkan Ercan için bugün Bağcılar Cemevi'nde son yolculuğa uğurlandı.

Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın yanı sıra Ercan'ın ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Ercan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kıraç'a götürüldü.

Bahçelievler

motosiklet kazası

Esra Ercan