30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta kutlanacak

Bu yıl, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü. Büyük Zafer’in 95. yılı bugün tüm yurtta kutlanacak.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: “Her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Bu eser, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sonsuza kadar mutlu ve bahtiyarım.”
SURİYE SINIRINA BAYRAK VE ATATÜRK
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde, Suriye sınırına çekilen duvara 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi.
Suriye’nin Rakka’ya bağlı Telabyad İlçesi’nin karşısında yer alan Hürriyet Mahallesi’ndeki sınır hattına örülen modüler beton duvara yan yana üç blok üzerine gerçekleştirilen çizimi, 2. Hudut Tabur Komutanlığı personeli yaptı.
Çizimde Atatürk’ün solunda yer alan bayrağın altına “Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir‚ evladımdır‚ yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir‚ namusumdur‚ Atam’dır. Beklediğim, şerefimdir‚ özünde vatanımdır” yazıldı.
Portresinin sağ tarafındaki bayrağın altında ise “Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden” dizeleri yer altı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI
‘Birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı oldu’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı özetle şöyle:
- ZAFERE TAŞINDI: Türk milletinin 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere taşınmıştır.
- DÜNYAYA İLAN ETTİ: 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur.
- AMANSIZ MÜCADELE: Türkiye, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en bariz örneğidir.
- KÜRESEL GÜVENLİK: Türkiye, bu mücadelesiyle hem kendi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamakta, hem de küresel güvenliğe ciddi katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir.
- EN BÜYÜK DESTEK: Şüphesiz bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet” ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliği ile dost ülkelerin desteğidir. n
- DESTANSI DİRENİŞ: Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle, “Ya İstiklal Ya Ölüm” tercihiyle baş başa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir. Türk milleti, o gece 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına sadece darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı zamanda ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur.
- AÇIK İSPAT: Çanakkale’yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve kapasiteye sahiptir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZAFER BAYRAMI’NDA ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞACAK
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle başlayacak. Erdoğan Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Başkomutan” sıfatıyla saat 11.00’de tebrikleri kabul edecek. TBMM ile Ulus’taki 1. Meclis arasında geçit töreninin gerçekleştirileceği kutlamalar kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solotürk, Gölbaşı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
Erdoğan, akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir resepsiyon verecek. Resepsiyona sanat, spor ve iş dünyası ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri katılacak.
Gazete Habertürk'ün haberine göre resepsiyonda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik unsurlarının temsilcilerinin yanı sıra, yabancı misyon temsilcileri ve askeri ataşeler de yer alacak. Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla gerçekleşen sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 43 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin’in ailesi de davet edildi. Bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ailesi ile Batman’ın Kozluk İilçesi’nde okulundaki karne töreninin ardından evine giderken PKK’lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesinin de resepsiyona katılmaları bekleniyor.
BAŞARILI-ÖNCÜ İSİMLER
Resepsiyonda yaptıkları çalışmalar, öncülük yaptıkları yenilikler, buluşlar ve ulusal-uluslararası başarılarıyla kamuoyunda öne çıkan isimler de yer alacak. Konuklardan bazıları şöyle:
- İki kez girdiği ehliyet sınavından sonra direksiyon sınavını tek seferde geçen ve 64 yaşında ehliyet alan Tokatlı ev kadını Ayşe Altunordu.
- Almanya’da gördüğü güneş enerjisi santral sistemini köyüne kuran, Sinop’un Gerze İlçesi’ne bağlı Gürsökü Köyü’nde yaşayan 58 yaşındaki Kezban Karaman.
- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde “Şeytan Sofrası” olarak bilinen alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde 25 yıldır yangın işçisi olarak çalışan Recai Gündoğan.
- Türk Hava Yolları uçağında seyahat ederken, kalkıştan bir saat sonra doğum sancıları başlayan Diaby Nafi isimli yolcunun uçaktaki doğumunda hazır bulunan ve sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirmesini sağlayan THY kabin ekibi.
- PWA Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği Dünya Kupası’nda dört kez üst üste dünya birincisi olan Fulya Ünlü.
- Şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından yara bandı üreten Antalya TED Koleji 10’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ile 11’inci sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe ve proje danışmanı kimya öğretmeni Gülay Demirci.
- Güneş sistemine 212 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter benzeri bir “öte-gezegen” keşfeden Türk bilim adamları Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Varol Keskin ile doktora öğrencisi İbrahim Özavcı.
BAŞBAKAN YILDIRIM: HEZİMETE UĞRAYACAKLAR
Başbakan Binali Yıldırım 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:
- Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini; vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır.
- Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet- devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.
CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU: ‘ÖZGÜRLÜĞÜN TEMİNATI ADALETTİR’
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurttaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hâkim olacak. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir” dedi.
‘ÖNCE KAFADA KAZANILIR’
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Zafer Bayramı mesajı yayımladı, “Zaferler önce kafada kazanılmıştır. Her zaferin akıl, sabır, strateji, kapsamlı hazırlık dönemi vardır ve 30 Ağustos bunun mümeyyiz örneğidir. 30 Ağustos, Türk tarihinin kilit noktası, 29 Ekim 1923’ün habercisi, 1299 kuruluş onurunun tamamlayıcısı, Ötüken şuurunun taarruz halkasıdır” ifadesini kullandı.