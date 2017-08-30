30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta kutlanacak

Bu yıl, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü. Büyük Zafer’in 95. yılı bugün tüm yurtta kutlanacak. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: “Her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Bu eser, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sonsuza kadar mutlu ve bahtiyarım.” SURİYE SINIRINA BAYRAK VE ATATÜRK Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde, Suriye sınırına çekilen duvara 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi. Suriye’nin Rakka’ya bağlı Telabyad İlçesi’nin karşısında yer alan Hürriyet Mahallesi’ndeki sınır hattına örülen modüler beton duvara yan yana üç blok üzerine gerçekleştirilen çizimi, 2. Hudut Tabur Komutanlığı personeli yaptı. Çizimde Atatürk’ün solunda yer alan bayrağın altına “Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir‚ evladımdır‚ yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir‚ namusumdur‚ Atam’dır. Beklediğim, şerefimdir‚ özünde vatanımdır” yazıldı. Portresinin sağ tarafındaki bayrağın altında ise “Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden” dizeleri yer altı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI ‘Birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı oldu’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı özetle şöyle: - ZAFERE TAŞINDI: Türk milletinin 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere taşınmıştır. - DÜNYAYA İLAN ETTİ: 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. - AMANSIZ MÜCADELE: Türkiye, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en bariz örneğidir.

- KÜRESEL GÜVENLİK: Türkiye, bu mücadelesiyle hem kendi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamakta, hem de küresel güvenliğe ciddi katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir. - EN BÜYÜK DESTEK: Şüphesiz bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet” ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliği ile dost ülkelerin desteğidir. n - DESTANSI DİRENİŞ: Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle, “Ya İstiklal Ya Ölüm” tercihiyle baş başa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir. Türk milleti, o gece 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına sadece darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı zamanda ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur. - AÇIK İSPAT: Çanakkale’yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve kapasiteye sahiptir.