Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile ABD askerleri arasında kısa süreli bir çatışma yaşandığı öne sürüldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, geçen hafta, Münbiç-Rakka yolu üzerinde şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki PYD/YPG hedeflerine ÖSO güçlerince ateş açıldı. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre ÖSO güçlerinin, ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye de ateş açtığı iddia edildi. ABD askerlerinin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı.

Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. ReutersHaber Ajansı’nın geçtiği habere göre de Amerikalı askeri sözcü, koalisyon güçlerine muhaliflerin birkaç kez ateş açtığını ve karşılık verildiğini öne sürdü. CNN International Televizyonu ise olayın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Ankara’da bulunduğu sırada yaşandığını iddia etti.

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