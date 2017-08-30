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Büyük Zafer'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek

Büyük Zafer'in 95. yılı tüm yurtta kutlanıyor. Ankara'daki kutlamalar devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. İstanbul'da ise kutlamaların ilk adresi Taksim Meydanı oldu

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:15:13 Güncelleme: 09:43:18 İHA

Devlet erkanı 10.00'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

İLK TÖREN ANITKABİR'DE

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak. Anıtkabir'e çıkan yollarda güvenlik önleminin alındığı da görüldü. 

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında devlet erkanının ziyaret edeceği Anıtkabir'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Anıtkabir çevresinde sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken Anıtkabir'deki kulelere kesin nişancılar yerleştirildi.

Devlet erkanının katılacağı tören öncesi Atatürk'ün mozolesi ve Misak-ı Milli Kulesi'nde bomba uzmanı dedektör köpekler arama yaptı.

İSTANBUL'DAKİ İLK TÖREN TAKSİM MEYDANI'NDA

 İstanbul'daki törenlerin ilk adresi ise Taksim Meydanı oldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da katılımı ile, Taksim'deki Özgürlük Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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