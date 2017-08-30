Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okudu;

Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin bir halkası olarak görüyoruz. Hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştir. Türkiye yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz'daki destansı direniş, kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatana sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun.

TÖREN BEŞTEPE'DE DEVAM ETTİ

Devlet erkanının Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayram tebriklerini kabul ediyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında devlet erkanının Anıtkabir ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Anıtkabir çevresinde sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken Anıtkabir'deki kulelere kesin nişancılar yerleştirildi.

Devlet erkanının katılacağı tören öncesi Atatürk'ün mozolesi ve Misak-ı Milli Kulesi'nde bomba uzmanı dedektör köpekler arama yaptı.

İSTANBUL'DAKİ İLK TÖREN TAKSİM MEYDANI'NDA

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ilk adresi Taksim Meydanı oldu. Cumhuriyet Anıtı'nda saat 09:30'da başlaya törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Törende CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yer aldı. Tören esnasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokol alanına geçerek Şahin, Avsever ve Topbaş'ın yanında durdu.

Tören sırasında polis ekipleri Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de Taksim üzerinde uçtu. Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

30 ağustos