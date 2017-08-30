İHA'nın haberine göre, İstanbul'da dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de kaza meydana geldi. İddiaya göre, Tophane'den Taksim istikametine giden otomobilin sürücüsü Türkan G., yokuşu çıktıktan sonra sokağa girmek istedi.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Sağa dönüş yapacağı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü, karşısındaki binanın zemin katının penceresine çarparak durabildi. Kazanın ardından şoka giren kadın bir süre otomobilden çıkamadı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan kadın kaldırıma götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Otomobilin pencereye çarptığında evin içerisinde oturan ev sahibi de yaşanan olay karşısında neye uğradığını şaşırdı. Salonda oturduğu esnada dizüstü bilgisayarı ile ilgilenen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Büyük bir korkuyla yerinden kalkan adamın evi, kelimenin tam anlamıyla savaş alanına döndü.

Penceresi ve camları kırılan adamın salonu dağılırken kendisi de mutlak bir ölümün eşiğinden döndü. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşadığı şoku atlatan ev sahibi, "Evin içerisindeki tekli koltukta oturuyordum. Araç içeriye girdi, insan şaşırmaz mı halim ortada. Çok şükür yaralanmadı. Arabayı görünce biraz asabiyet oldu kimse kusura bakmasın ama şaşırdık. Korktum, evde yalnızdım" dedi.

KALDIRIMDAKİLER KIL PAYI KURTULDU



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın sürücü yokuşu çıktıktan sonra duruyor. Geri gelerek sokağa giriş yapmak isteyen kadın, fren yerine gaza basıyor. Kadının gaz pedalına basmasıyla otomobil binanın zemin katının penceresine çarpıyor. O esnada kaldırımda ailesiyle yürüyen bir kadın ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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