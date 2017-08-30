ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Van
GÜNDEM

Van'da terör operasyonu! 7 gözaltı

Van'daki terör operasyonunda haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi gözaltına alındı

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:49:58 Güncelleme: 10:51:03 DHA

Van'da polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.H., G.A., B.A., A.B., Ş.K., A.D. ve S.B. gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında ise dijital materyaller ile kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi.

  • van
  • terör operasyonu
  • Terör örgütü PKK
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER