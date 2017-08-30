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Kentte 35 yıl önce vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir'ın, 3 bin silah arkadaşının desteğiyle bir ay uğraşarak Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş ve 210 ton harç kullanarak yaptığı 176 metre boyundaki Atatürk portresinin yağmur ve kar sularıyla renginin solması üzerine bir süre önce bakım çalışması başlatıldı.