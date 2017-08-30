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Erzincan'da yer alan Atatürk portresinin yenileme çalışmaları tamamlandı

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:21:40 AA

Erzincan'daki dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olduğu belirtilen Atatürk portresi, bakım yapılarak yenilendi

  • 1 Erzincan'da yer alan Atatürk portresinin yenileme çalışmaları tamamlandı
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    Kentte 35 yıl önce vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir'ın, 3 bin silah arkadaşının desteğiyle bir ay uğraşarak Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş ve 210 ton harç kullanarak yaptığı 176 metre boyundaki Atatürk portresinin yağmur ve kar sularıyla renginin solması üzerine bir süre önce bakım çalışması başlatıldı.

  • 2 Erzincan'da yer alan Atatürk portresinin yenileme çalışmaları tamamlandı
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    Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilen talimat doğrultusunda Erzincan İl Genel Meclisince alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Aydemir bir süre önce kente davet edildi.

  • 3 Erzincan'da yer alan Atatürk portresinin yenileme çalışmaları tamamlandı
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    Aydemir'in kente gelmesi sonrası yürütülen çalışmalarla önce portrenin yer aldığı alandaki otlar temizlendi.

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  • 4 Erzincan'da yer alan Atatürk portresinin yenileme çalışmaları tamamlandı
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    Portre Aydemir'in kurduğu 15 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 10 günlük bir çalışmayla aslına uygun olarak bakım yapılarak yenilendi.

  • 5 Erzincan'da yer alan Atatürk portresinin yenileme çalışmaları tamamlandı
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    Ressam Aydemir yaptığı açıklamada, eseri yenileyerek eski haline getirdiklerini ve yenileme çalışmalarını söz verdikleri gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesine yetiştirdiklerini söyledi.

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