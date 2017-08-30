THY uçağı Kahire'ye zorunlu iniş yaptı

Mısırlı yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul-Yanbu seferini yapan 114 sefer sayılı THY uçağında bulunan bir yolcu epilepsi nöbeti geçirdi. Pilotun Mısır hava sahasında "acil iniş" için havalimanı yetkililerinden izin istediği, kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçağın Kahire Uluslararası Havalimanı'na indiği ifade edildi.

Rahatsızlanan yolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, uçağın bir buçuk saatlik bir gecikmenin ardından seferine devam ettiği aktarıldı.

thy

KAHİRE