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60 bini aşkın Suriyeli bayramlaşmaya ülkelerine gitti

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine bayramlaşmak giden Suriyeli sığınmacıların geçişi bugün son buldu

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:43:00 Güncelleme: 15:45:35

Türkiye'nin verdiği izinle bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen binlerce Suriyeli, yurdun dört bir yanından Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ederek geçiş için günlerce bekledi. Habertürk Haber Merkezi'nden Nurcan İnal'ın haberine göre; Sınır hattında UMKE tarafından 0-15 yaşları arasındaki çocukların eksik aşıları tamamlandı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen sığınmacıların sayısı 60 bini aştı. Ramazan Bayramı'nda 68 bin 238 Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gitmişti.

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