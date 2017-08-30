Minibüsçülerin kavgasında silah çekildi! Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler

Gebze-Harem arasında yolcu taşıyan minibüs hattında dün gece sefer anlaşmazlığı nedeniyle tartışan sürücüler arasında bugün de kavga çıktı. Kavgada bir kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

GERGİNLİK SÜRÜYOR

Öğle saatlerinde, Gebze Otogarı'ndaki Gebze-Harem durağında minibüs sürücüleri arasında yeniden kavga çıktı. Polisin güvenlik önlemlerine rağmen Gebze ve İstanbul'dan gelen iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Polis, kavga eden minibüs sürücülerine biber gazı ile müdahale etti. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bir kişinin üzerinde bulunan tabancayı çalılıkların arasına attığı iddia edildi. Polisler çalılıkların arasında uzun süre silah ararken bir sonuç elde edilemedi. Kavga sırasında yeniden minibüslere hasar verildi. 2 minibüsün camları kırıldı. Polis kavga sırasında kullanılan sopalara el koydu. Minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik devam ederken, polis bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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