DHA'nın haberine göre, kaza Bafra İlçesi Samsun- Sinop Karayolu Emirefendi Mahallesi mevkisinde dün meydana geldi. annesinin yanında yürüyen bir çocuk, aniden yola fırlayarak çift yönlü yolun tek yönünden karşıya geçti. Orta refüje gelen çocuk, karşıya geçmek için yaya geçidinde beklemeye başladı. Oğlunun yola fırladığını ve diğer tarafa geçmek için beklediğini gören anne 35 yaşındaki Firdevs D. paniğe kapıldı. Genç kadın, kucağındaki diğer oğlu Sinan D. ile birlikte yola fırlayarak büyük oğluna doğru koşmaya başladı.

ANNE VE KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada Sinop yönünden gelen 33 yaşındaki Kemal Ş. yönetimindeki otomobil anne ve kucağındaki çocuğuna sağ yan taraftan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın ve kucağındaki çocuk yola savruldu. Kazayı gören diğer çocuk ise yaya geçidinden geri dönerek annesinin yanına koştu. Anne Firdevs D., kendisiyle birlikte yere savrulan küçük oğlu oğlu Sinan D.'yi alıp ayağa kalktı ancak daha sonra bayıldı.

ANNE TEDAVİ ALTINA ALINDI



Kazayı gören vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koştu. Olay yerine gelen ilk 112 ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Firdevs D. oğlu Sinan D. ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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