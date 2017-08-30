Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde "Huzur Arife-2" uygulaması yapıldı. 179 bin 869 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda arandığı tespit edilen 222 kişi yakalanırken, bin 405 kişi ise gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 İl de "Huzur Arife-2" uygulaması yapıldı. Saat 14:00- 23:00 saatleri arasında, tren garı, deniz iskeleleri, havalimanları, otobüs terminalleri ve kurbanlık satış alanlarında uygulama yapıldı. Bin 292 sabit noktada gerçekleşen uygulamada, 11 bin 818 personel görev yaptı. 2 bin 794 ekibin yer aldığı uygulamalarda 5 hava aracı, 4 deniz aracı ve 55 dedektör köpek yer aldı.

179 BİN 869 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Uygulama sonucunda 179 bin 869 kişi kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 222 kişi yakalanırken, bin 405 kişi gözaltına alındı. 72 bin 902 araç kontrol edildi. Kontrollerde 278 aranan araç bulunurken, 521 araç ise trafikten men edildi. Kontrollerde ayrıca 13 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, bin 714 adet mermi, 14 adet kesici delici alet, 12 adet kurusıkı tabanca, 13 gr eroin, 96 bin 544 gram esrar, 169 gram bonzai ve 558 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Uygulama, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile halkımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi, aranan şahısların ve suç unsurlarının yakalanabilmesi amaçlandı." denildi.

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