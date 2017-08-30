Şanlıurfa'da eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 10 PKK şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlendi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Atmaca'nın haberine göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada bazı kişilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını belirledi. Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri saptanan şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, tabancaya dönüştürülmüş 3 kuru sıkı tabanca, 126 mermi, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen demir bilyeler, FETÖ'ye ait sızıntı dergileri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraf, PKK/YPG üniforması ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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