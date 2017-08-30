Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi Büker Geçidi Sokak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa G. (32) eşini ve 3 çocuğunu evde rehin aldı.







Kurusıkı tabancayla sağa sola ateş eden zanlı, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin üç saatlik ikna çabası sonucu teslim oldu.



Mustafa B. hastanedeki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evdeki 3 çocuk ile anneleri tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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