Alınan bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde Kaklık Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta bir çöp konteynerinde bebek cesedi gören kişi, jandarmaya haber verdi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



KORKTUĞU İÇİN ÇÖPE ATMIŞ



Jandarma, boğularak öldürüldüğü belirlenen 8 günlük erkek bebekle ilgili soruşturma başlattı. Mahalledeki marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E'yi gözaltına aldı.

Dul olan E.E'nin evde doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8 günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, hamileliğini çevresinden gizleyip korktuğu için çöpe attığını söylediği öğrenildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen E.E, tutuklandı.

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