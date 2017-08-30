İzmir'in Buca ilçesinde evinin karşısındaki daireye taşınan 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki E.Ç., evini basan kişilerce dövülüp bıçaklandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.



DHA'nın haberine göre; Buca'da yaşayan E.Ç., bir süre önce karşı daireye taşınan S.A. ve Ö.A adlı kadına iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. Kadınlar da olayı, erkek arkadaşlarıyla, daireyi kiraladıkları emlakçıya söyledi. Geçen Pazar günü kadınlar beraberinde erkek arkadaşları ve emlakçı ile birlikte E.Ç.'nin evine geldi. Burada E.Ç. ile grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, E.Ç.'yi önce dövdü, ardından da bıçaklayıp, tabancayla vurarak yaraladı.



Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelierin kimliklerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla daireye yeni taşınan S.A. ve Ö.A.'nın yanısıra erkek arkadaşları A.A., M.Y.A., S.A. ve emlakçı M.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili 11 ev ve 3 otomobilde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







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