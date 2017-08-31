Fadıl Nassar, Esad güçlerinin baskısı nedeniyle eşi ve üç çocuğuyla birlikte Halep’ten yola çıktı. Nassar, eşi ve iki çocuğuyla Türkiye’ye girerken, elindeki sakatlık nedeniyle oğlunu taşıması için para karşılığı anlaştığı kafiledeki kişi sınırı geçemedi.
Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre ÖSO birliklerine teslim edilen çocuk, sınır kapısı kapalı olduğu ve çok kısa süreliğine açıldığı zamanlar da izdiham yaşandığından Türkiye’ye getirilemedi. Bu sırada Hatay Kırıkhan’da Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan kampta kalan ailenin dramını HABERTÜRK gündeme getirdi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri devreye girdi. HAYAD yetkililerinin yaptığı uzun uğraşların ardından minik Muhammed, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan getirilerek ailesine kavuştu.
Fadıl Nassar oğlunu sınırda karşılayıp kucakladıktan sonra hemen ailesiyle birlikte kaldığı kampa götürdü. Annesi ve kardeşleri gözyaşlarıyla minik çocuğa sarıldı. Nassar “Bizim yarımız dışarıdaydı. Oğlumuzun gelmesiyle tam olduk. Hayatından hep endişe ediyorduk. Burada bize sürekli ‘Çocuğunuza kavuşacaksınız, sabırlı olun’ diyorlardı. Sabrın sonu selamet oldu” dedi. Esma Murad da “Oğlumu tekrar kucağıma almak tarifsiz mutluluk. Çok ağladım, bugünleri göreceğime inanmıyordum ama buradaki insanlar bana umut verdi, evladımı getirdi. Allah onlardan razı olsun. Artık birlikteyiz” diye konuştu. HAYAD Başkanı Rahmi Varlı bebeğin getirilişi sürecini şöyle anlattı: “Habertürk’ün haberi üzerine Göç İdaresi Baş- kanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bize büyük yardımlarda bulundu. Biz de HAYAD olarak özel bir çalışma yapıp valimizin talimatı, mülki amirimiz ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın da büyük katkılarıyla çocuğu 3 gün önce bulunduğu yerden alıp ailesine kavuşturduk.”
- Muhammed Nassar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.