Fadıl Nassar, Esad güçlerinin baskısı nedeniyle eşi ve üç çocuğuyla birlikte Halep’ten yola çıktı. Nassar, eşi ve iki çocuğuyla Türkiye’ye girerken, elindeki sakatlık nedeniyle oğlunu taşıması için para karşılığı anlaştığı kafiledeki kişi sınırı geçemedi.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre ÖSO birliklerine teslim edilen çocuk, sınır kapısı kapalı olduğu ve çok kısa süreliğine açıldığı zamanlar da izdiham yaşandığından Türkiye’ye getirilemedi. Bu sırada Hatay Kırıkhan’da Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan kampta kalan ailenin dramını HABERTÜRK gündeme getirdi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri devreye girdi. HAYAD yetkililerinin yaptığı uzun uğraşların ardından minik Muhammed, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan getirilerek ailesine kavuştu.

Fadıl Nassar oğlunu sınırda karşılayıp kucakladıktan sonra hemen ailesiyle birlikte kaldığı kampa götürdü. Annesi ve kardeşleri gözyaşlarıyla minik çocuğa sarıldı. Nassar “Bizim yarımız dışarıdaydı. Oğlumuzun gelmesiyle tam olduk. Hayatından hep endişe ediyorduk. Burada bize sürekli ‘Çocuğunuza kavuşacaksınız, sabırlı olun’ diyorlardı. Sabrın sonu selamet oldu” dedi. Esma Murad da “Oğlumu tekrar kucağıma almak tarifsiz mutluluk. Çok ağladım, bugünleri göreceğime inanmıyordum ama buradaki insanlar bana umut verdi, evladımı getirdi. Allah onlardan razı olsun. Artık birlikteyiz” diye konuştu. HAYAD Başkanı Rahmi Varlı bebeğin getirilişi sürecini şöyle anlattı: “Habertürk’ün haberi üzerine Göç İdaresi Baş- kanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bize büyük yardımlarda bulundu. Biz de HAYAD olarak özel bir çalışma yapıp valimizin talimatı, mülki amirimiz ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın da büyük katkılarıyla çocuğu 3 gün önce bulunduğu yerden alıp ailesine kavuşturduk.”

Muhammed Nassar