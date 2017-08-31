Denizli'nin Serinhisar İlçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, selde sürüklenen toprak ve kaya parçaları yolu kapattı, evlere zarar verdi.



Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Antalya-Denizli karayolu, Antalya istikametine tonlraca toprağın yola düşmesi soncu, yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Trafik yaklaşık 3,5 saat sonra trafiğe açıldı.





Aşırı yağış ilçe merkezinde sele neden oldu. Sel suları nedeniyle, tonlarca toprak, kaya parçası ve yoldan sökülen parke taşları evlere zarar verdi, yollarda çukurlar oluştu. sağanak yağış etkili oldu. Aşırı yağış nedeniyle ilçe merkezinde yollarda seller oluştu. Serinhisar girişinde ise aşırı yağış nedeniyle yolda toprak kayması meydana geldi, taşlar yola döküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı, yollarda dev toprak ve kaya parçası oluştu. Birçok araç sürüklenen kaya ve toprağın içinde kaldı. Evleri hasar gören ve su dolan vatandaşlar temizlik yaparken, kapanan yollar kepçelerle açılmaya başlandı.

Felaketi yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, bir anda dolu ile birlikte yağışın yarım saatte ilçeyi bu hale getirdiğini söyledi.





DHA'nın haberine göre Denizli'nin sel ve heyelandan zarar ören Serinhisar İlçesi'ne giden Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede incelemeler yaparak, hasar hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, vatandaşların kayıplarının giderileceğini söyledi.



Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'tan bilgi alan Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede gerçekleşen heyelan hakkında açıklama yaptı. Vali Karahan, bazı ev ve iş yerlerine su baskınlarının yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın bazı araçları sürüklenmiş, şimdi hep birlikte alanda incelemelerde bulunuyoruz. Olayın incelemesini yapacağız. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bizi sevindiren o. Ani gelişen bir su baskınıydı. Hasarların tespiti için görevliler incelemelerini sürdürüyor. Yolu ulaşıma geçici olarak açtık. Sabaha kadar ilçede temizlik faaliyetlerini tamamlayacağız" dedi.





Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise yağışın ardından dağdan inen kaya parçalarıyla birlikte otomobilerin de sürüklendiğini belirterek, "Tabi olayın ciddiyeti gündüz belli olacak. Zarar tespit çalışmalarımızı sabah saatlerinden itibaren aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah gereken önlem neyse alınacak. Zararlar da Sayın Valimizin belirttiği gibi bizler tarafından giderilecek. İnşallah burası eskisinden daha iyi olacak. İnşallah, önlemleri tekrar gözden geçireceğiz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.