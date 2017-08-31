Özbekistan Havayolları'nın Taşkent-İstanbul seferini yapan Boeing 767 tipi uçağı Taşkent’ten havalanırken sağ arka lastiğinden kopan parça kanada hasar verdi. Seferine devam eden uçak Atatürk Havalimanı’na inişte bakıma alınırken hasar gören lastik değiştirildi.

Uçakların güvenli iniş ve kalkış sağlaması için pist üzerinde yabancı madde kalıntıları(FOD) olmamasının önemi yaşanan son olayla bir kez daha ortaya çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Özbekistan’ın başkenti Taşkent Havalimanı’ndan saat 04:57’de havalanan Özbekistan Havayolları’na ait HY271 sefer sayılı İstanbul’a gelecek Boeing 767-33(P) uçağının Taşkent’ten kalkışı sırasında sağ arka lastiğinden bir parçanın koparak kanada hasar verdiği Atatürk Havalimanı’nda ortaya çıktı. Saat 09:31’de Atatürk Havalimanı’na teker koyan uçak park yerine gittiğinde yapılan kontrollerde sağ kanadında ve sağ lastiğinde hasar olduğu belirlendi. Bakıma alınan uçakta hasar gören lastik değiştirildi.

CONCORDE DÜŞMÜŞTÜ



Air France'ın 25 Temmuz 2000 yılındaki Paris'ten New York'a gitmek üzere havalandıktan 1.5 dakika yanarak yere çakılan Concorde uçağının, pistteki bir metal parçası yüzünden düştüğü tahmin ediliyor. 100 yolcu ve 9 kişilik mürettebattan kurtulan olmayan kazada Concorde'dan önce aynı pisti kullanan uçağın, 43.5 santim uzunluğunda titanyum parçayı düşürerek Concorde'un tekerini patlattığı, kopan kauçuk parçalarının kanattaki yakıt deposuna sıçrayıp alev almasına yol açtığı öne sürülüyor.