DEAŞ ve El Kaide terör örgütleriyle bağlantılı kişiler listesi güncellendi

Bakanlar Kurulu, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlar listesinde güncelleme yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, listenin ''DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" başlıklı bölümünde yer alan 5 kişiye ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılırken, listeye 6 kişi eklendi.

Ayrıca listenin "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar" başlıklı bölümüne de 5 kuruluş eklendi.

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