Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine gelerek diyabet hastalığından dolayı bacağı kesilen bir yakınını ziyaret etti.



İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'na geldi. Erdoğan, burada diyabet hastalığından dolayı bacağı kesilen bir yakınını ziyaret etti.



Daha sonra aynı bölümde yatan diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir buçuk saat sonra makam aracına binerek hastaneden ayrıldı.

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