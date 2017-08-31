Antalya'da bir sokak köpeği şehir magandalarının hedefi oldu. Karnı ve ayağından yaralanan köpek Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Röntgen filminde vücudunda saçma tespit edilen Dabel, şimdi hayatta kalabilmek için mücadele veriyor.

İHA'nın haberine göre, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, dün gece bir sokak köpeğinin kent girişindeki Dağbeli mevkiinde yaralı halde olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye ulaşan dernek ekipleri, köpeği yol kenarında yatar şekilde buldu. Karnından ve sol ön ayağından av tüfeğiyle vurulduğu tahmin edilen köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakımevine getirildi. 'Dabel' ismi verilen talihsiz köpeğin vücudunda yakından ateşlenmiş yoğun saçma tespit edildi. Köpeğin ayağındaki kırık sarılıp, vücudundaki saçmalar çıkartılarak pansuman yapıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Arife Yanık, Antalya'da hayvana şiddetin son bulmadığını belirterek, "Dabel'in hayati tehlikesi devam ediyor. Yaşatılmaya çalışılacak. Sorumluların bulunması için başta jandarma ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Dabel'in tedavisini gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Barınma Merkez Veterineri Volkan Toprak, köpeğin 29 Ağustos tarihinde trafik kazası olarak geldiğini ancak yapılan inceleme ve çekilen röntgen filminde ateşli silah yaralanması olduğunun tespit edildiğini, tedavisinin devam ettiğini söyledi. Görevliler, iki gün içinde kendini toparlayan Dabel'in beslenip sağlığına kavuşması için çaba sarf ediliyor.